Sözcü yazarı Muratoğlu: Kızılay, şirketlere 'vergi vermeyin' diyor; peki devlet ne diyor bu işe?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Kızılay'ın şirketleri, tamamını vergiden düşerek zekat vermeye çağırdığını ifade ederek "Peki, ne yapacak Kızılay bu zekâtı? Zor durumda olan üreticilerin tekrar ayağa kaldırılması için de kullanacak. Ne alaka? Memlekette ihtiyaç sahibi birey kalmadı ya" dedi.

Muratoğlu uygulamaya ilişkin olarak "Şimdi şirketlere diyor ki, 'Siz de vergi vermeyin, millete hizmet olarak dönmesi gereken parayı bize verin.' Peki devlet ne diyor bu işe?" ifadelerini kullandı.

Muratoğlu bu yöntemin "vergi kaçırmak" için kullanılabileceğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Ben acayip bir ahlak anlayışı olan biriyim. Kızılay'a gittim. 'Vergi vereceğime al bu parayı sana verdim' dedim. Ama bir şartım var! 'Sen de bu parayı benim şu projeme aktaracaksın arada kendi payını da alacaksın.' Kızılay ne cevap verir sizce? Çok düşünme, örneği var geçmişte… Başkentgaz şirketinin 7 milyon 925 bin dolarlık bağışı Kızılay'a yatırıldı. Şartı vardı. Para Kızılay'dan Ensar Vakfı'na aktarıldı. Tabii arada Kızılay da ufak bir komisyon aldı. Neden direkt Ensar'a bağış yapmadı? Kızılay'a yapılan bağışların yüzde 100'ü vergiden düşüldüğü için bu işlem aslında vergi kaçırmaydı. Başkanı çıktı durumu 'vergiden kaçınma' olarak adlandırıldı. Kanunlarda vardı. Kurum kanunların arkasından dolandı… Devlet kazıklandı."