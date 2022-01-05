Sözcü yazarı Muratoğlu: Keyfine faiz indirip, bir şey denediler; başaramadılar

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, hükümetin yüksek enflasyona karşı diğer ülkeleri örnek göstermesine ilişkin olarak " Keşke 'Türkiye ekonomisi iyi durumda, dünyanın haline baksana' demekle olsa, Peki neydi ki fakirleşmenin sebebi? Tabii ki nass değildi. Keyfine faiz indirdiler. Bir şey denediler, başaramadılar. İpin ucunu kaçırdılar" dedi.

Muratoğlu faiz politikasına ilişkin olarak "Enflasyon 2001 krizinden bile kötü halde… Nedeni, ekonomide bilinen gerçeklere inat faiz düşürünce her şey düzelecek ya kendi kendine diye acayip bir düşünce Dünyada faiz sebep enflasyon netice diyen bir ekonomi öğrencisi bugüne kadar mezun olamadı. Ve bizde ülkenin resmi sloganı…" dedi.

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