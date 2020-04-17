Sözcü yazarı Muratoğlu: Kanal İstanbul'u yapmaya kalkacaklar

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Bu iktidar ülkeye zarar… Erken seçim olsa bari ne kadar erken kurtulursak o kadar kâr! Esas bu arkadaşlar, kanal işine el attılar. Kanal İstanbul'u yapmaya kalkacaklar. Kanal iş yapsın diye bari güzelim boğazı toprakla doldurmasalar! Emin olun onu da yaparlar!" düşüncesini öne sürdü.

Muratoğlu, "Tüm ülkeler pandemi hastanelerini birkaç gün içerisinde kongre merkezleri, hangarlar gibi büyük yerlerde geçici olarak kurarken… Bizde ne yaptılar? Uçak pistlerinin hemen yanında sıfırdan inşaata başladılar! Sadece beton dökmeyi bilenlerin yapacağı iş ancak bu kadar! Oradaki binaları kullanmayacaksan, yeni baştan hastane inşaatı yapacaksan, koskoca İstanbul'da yer mi kalmadı? Milyarlarca dolarlık iki pist tıraşlandı? Kullanılmaz hale getirildi? Amaç sahra hastanesi kurmak falan değil! Olası bir seçimde iktidarı kaybetmeleri halinde Atatürk Havalimanı tekrar açılmasın diye, yapılan yeni havalimanının müşteri sayısını almalıydılar garantiye!" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Nasıl? Anlaşma gereği uzun yıllar İstanbul'a yeni havalimanı da yapılamayacak. Oysa Atatürk Havalimanı yeni değildi! Tekrar işlevsel hale getirilebilirdi. Salgın bahane edildi. Onun önü kesildi! Üçüncü havalimanı iktisadi açıdan tam bir israf ve felaket! Atatürk Havalimanı ihtiyaca cevap vermez hale gelmiş olabilir. Lakin gidip de ıskartaya çıkartmazsın. Ya büyütürsün, ya orta çaplı yeni bir havalimanı daha yaparsın. Bugünler geldiğinde de yurtdışından fellik fellik borç aramazsın. Amerika'yı takas anlaşması için arayıp 'para yollayabilir misin' diye sormazsın!" ifadesini kullandı.

Muratoğlu yazısında şunları kaydetti:

Bunu da yapmazlar artık diyordum. Gerçekten yaptılar! Bu iktidar ülkeye zarar… Erken seçim olsa bari ne kadar erken kurtulursak o kadar kâr!

Esas bu arkadaşlar, kanal işine el attılar. Kanal İstanbul'u yapmaya kalkacaklar. Kanal iş yapsın diye bari güzelim boğazı toprakla doldurmasalar! Emin olun onu da yaparlar!

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