Sözcü yazarı Muratoğlu: İdam gelsin şu an yaşadığımız krizi öpüp başımıza koyarız, Türkiye iki yıl içinde daha önce hiç yaşamadığı sefaletle tanışır

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı idam tartışmasını köşesinde yorumladı. Muratoğlu, "Çok açık söylüyorum, idam gelsin şu an yaşadığımız krizi öpüp başımıza koyarız. Türkiye iki yıl içinde daha önce hiç yaşamadığı sefaletle tanışır…" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Türkiye gibi adaletin adil olmaktan çok uzak olduğu ülkelerde olmamalıdır gibi konumun dışına çıkmayacağım… Sadece ekonomik açıdan topa dalacağım… Çok açık söylüyorum, idam gelsin şu an yaşadığımız krizi öpüp başımıza koyarız. Türkiye iki yıl içinde daha önce hiç yaşamadığı sefaletle tanışır… Hani 2001 krizini örnek gösteriyorlar ya, o bunun yanında sığır çiftliğine kontenjandan girmiş tavuk gibi kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Muratoğlu, "Milyonlarca yeni işsiz, durdurulamayan bir enflasyon, pul olmuş bir para, borçlarını ödeyemeyen bir Türkiye, fakirleşmiş bir halk ile beraber ülke ekonomisi direkt göçer… Milyarlarca dolara yaptırdığımız yap-işlet-devret projeleri var ya… Yandaş şirketler bile hazine garantili alacaklarını göremezler. 150 milyon kişilik üçüncü havalimanında uçurtma uçururuz. Peki neden? Kime ne bizden? Hah işte o iş öyle olmuyor… İdamın geri getirilmesiyle beraber Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmiş olur. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği sona erer. Konsey, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek için kurulmuş. Otellerin yıldız alması gibi, bir yatırımcının tercihi için olmazsa olmazlardan biri…" ifadesini kullandı.

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