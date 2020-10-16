Sözcü yazarı Muratoğlu: Hiçbir şey yoktan var olamayacağına göre, bu borçları nasıl ödeyecekler?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Hazine'nin iki katı borçlanması için yapılan düzenlemeyi eleştirdiği yazısında borçların nasıl ödeneceğini sorguladı.

Muratoğlu bugünkü yazısında, "Hiçbir şey yoktan var olamayacağına göre, bu borçları nasıl ödeyecekler? Büyümeyen, hatta küçülen bir ekonomide vergi gelirleri artmaz. Sen her harcamanda daha çok vergi ödediğin için daha fakirsin… Senin patronun daha çok vergi ödediği için sana daha az maaş veriyor. Ülke kötü yönetildiği için de o para sana yetmiyor" diye yazdı.

Sabır söylemini de eleştiren Muratoğlu, “Türkiye krizden güçlenerek çıktı” diyen kimdi? İşte bu çıkmış hali… “Müminin görevi yoklukta sabretmektir” demedi mi? Görevinizi yerine getirin; “Ya sabır” çekin" ifadelerini kullandı.

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