Sözcü yazarı Muratoğlu: Her şeyi almanı istiyorum ama para da biriktirmeni istiyorum gibi psikopatça bir yaklaşım söz konusu

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü yazısında Türkiye’nin ekonomisine ilişkin eleştirilerde bulundu. “Her şeyi almanı istiyorum ama para da biriktirmeni istiyorum gibi psikopatça bir yaklaşım söz konusu” diyen Muratoğlu, “Göreceksiniz yakında saraydan açıklamalar gelecek; faizler indirilmeli!” dedi.

Muratoğlu şunları kaydetti:

“Faizleri düşürmek için Merkez Bankası baskılandı… Ekonomi kazaya uğradı… Yönetenlerden biri kovuldu diğeri kayboldu. Her ilaç her hastaya iyi gelmez. Biz faizleri düşürürsek döviz artar. Çok büyük döviz borcuna sahip olduğumuzdan canımız çok yanar. Yandı… Bizim gibi ithalata bağımlı bir ekonomi için de bu enflasyon demektir. Enflasyonu durdurmak için de faizleri artırmak gerekir. Ekonomi 101, şekil 1-A… Döndük mü başa?”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.