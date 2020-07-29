Sözcü yazarı Muratoğlu: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bize ufaktan şifreli mesaj yollayıp yardım etmemizi istiyor olabilir

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, "Gerçekten çok endişeliyim! Hazine ve Maliye Bakanı ekonomiden sorumlu Berat Albayrak, bize ufaktan şifreli mesaj yollayıp yardım etmemizi istiyor olabilir." düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Eğer bunu Berat Bey'e tehditle yaptırıyorlarsa, zor durumdaysa konuşurken, burnunu kaşısa ne bileyim kulağı ile falan oynasa en azından bir işaret çaksa durumu anlarız, kurtarırız o anda… Bakın; 'Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor' dedi… Olacak iş mi? Bu cümlede acayiplikler var sanki… Nitekim borsa yükselir, alım gücü yükselir, kur yükselir ama 'ekonomi' bir terimdir! Öyle yükselen bir şey değildir! Bizim ekonomi göğe yükseliyorsa Hak'ka mı yürüyor acaba?" değerlendirmesinde bulundu.

Muratoğlu, "Keşke şüphelerim bununla sınırlı kalsa… Ülkede ekonomi ya coşar ya şahlanır ya da koşar…Türkiye'de her şeyin mega, devasa, battal boy yapılması makbuldür. Gidip de 'adım adım' demesi pek normal değil sanki… Bana çok garip geldi. Alışık değiliz ki! Ne öyle bebek gibi…" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Ve son ipucumu duyunca endişelerim konusunda herkes hak verecek bana! Hadi diyelim ekonomi bizi çok sevdi ve 'yeniden yükseldi!' Sizce de mantıksız değil mi? Bir şeyin 'yeniden yükselmesi' için önce düşmesi, alçalması falan gerekli… Tam 18 yıldır bugüne kadar ekonomi hiç aşağı indi mi? Hayır! Diyorum ya; ^yükselen', 'adım adım' ve 'yeniden' kelimeleri ile zekice seçmiş şifreleri… Demek ki… Berat Bey zor durumda benden söylemesi…" yorumunu yaptı.

Muratoğlu, "Diğer ihtimali düşünmek bile istemiyorum. O daha da fena! Anlattığı durum yaşadığımız Türkiye ile hiç uyuşmuyor. Sürekli dibe giden ekonominin devamlı yükseldiğini sanıyor! Ya kendini İsviçre Maliye Bakanı sanıyor ya da başka bir Türkiye kurmuşlar, onu yönetiyor? Sahi hangi ülkeden bahsediyor? Muhtemelen elindeki grafiği ters tutuyor! Danışmanı yok mu? Acil düzeltsin verdiği kartonu!" ifadesini kullandı.

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