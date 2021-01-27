Sözcü yazarı Muratoğlu: Gıda düşer ama karaborsaya düşer!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak, "Gıda düşer ama karaborsaya düşer!" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Temel gıda fiyatlarındaki artış durdurulamıyor. AKP'nin yayın organına göre Erdoğan; 'Yağ, bakliyat, sebze ve meyvede fiyatlar öncelikli meselemiz… Vatandaşın gıda ürünlerini daha ucuza tüketmesi lazım' diyerek fiyatların düşürülmesi talimatı verdi. Merak ettim, var mı gerçekten öyle bir sihirli değneği… Daha da ilginci, Erdoğan ekonomi yönetiminden gıda fiyatlarındaki artışın arka planının araştırılmasını istedi. Berat Albayrak'ın dediği gibi 'Allah sonumuzu hayretsin' bari…" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu yazısında, "Yağ lobisi, süt lobisi, yumurta lobisi, et lobisi… Sonu yok ki! Zorlarsan, marketleri basıp depolara ceza yağdırırsan fiyatları alaşağı etsen… Gıda düşer ama karaborsaya düşer… Ya tezgah altlarında, kapı aralarında bulursun anca… Ya da oynarlar kalitesiyle, gramajıyla… Yiyemezsin ağız tadıyla…" ifadesini kullandı.