Sözcü yazarı Muratoğlu: Gelip sokakta senden para isteyeni ekonominin başına koysan bundan daha kötü yönetemez

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, “Gelip sokakta senden para isteyeni ekonominin başına koysan bundan daha kötü yönetemez. Buna inan! Sadece kötü yönetmek de bir ülkeyi bu kadar hızlı fakirleştiremez. Başka meziyetler gerekir” görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, "Artan dolar kuru falan değil… Türk Lirası'dır çöken… Cebimizdeki paradır eriyen. Kötüden de öte bir yönetim yüzünden… Uzaya, aya çıkacağız derken aslında doların çıkacağını düşünmüş müydünüz içinizden… Eskiden bir gecede fakirleşiyorduk, şimdi her gün… Hani diyorlar ya; en kötüsü geride kaldı… Hiçbir şey henüz geride kalmadı. Hatta daha yarıya varılamadı. Sahi 'geride kalması' için ne yapıldı? Faizler artırıldı. Şirketlerin iflas etmemesi için kararnameler yayınlandı. Öyle kur artınca, faizler yükselince, iflaslar yasaklanınca maalesef bu iş burada bitmiyor. Kriz tüm hızıyla devam ediyor. Esas domino etkisi şimdi başlıyor. Ekonomik gerçekler yolun henüz başında olduğumuzu gösteriyor. Maalesef bu acı süreci yaşayarak görmemiz gerekiyor." düşüncesini dile getirdi.