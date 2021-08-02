Sözcü yazarı Muratoğlu: Gelen haberlere göre yandaş müteahhitlerin bile ufaktan sıyrılma çabaları söz konusu

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, "Gelen haberlere göre yandaş müteahhitlerin bile ufaktan sıyrılma çabaları söz konusu" dedi.

Muratoğlu, 6 gündür süren yangınları ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgesinde çay dağıtmasını hatırlatarak, "Bırakın o esnada arkada yanan dağı, ülke tam batağa saplandı… Belli ki mevcut yönetimle güzel günler görmemiz mümkün değil…" ifadesini kullandı.

Muratoğlu, şöyle devam etti:

"İşin dramatik tarafı, verdikleri hasarın onarılmasının, ülkenin toparlanmasının bile yıllar alacak olması… Gelen haberlere göre yandaş müteahhitlerin bile ufaktan sıyrılma çabaları söz konusu…

Bunun böyle gitmeyeceği aşikar… Çok yakında siyasette kazan kaynamaya başlar… Hiçbir kaynama ekonomi için iyiye işaret değildir… Belirsizlik getirir.

Nitekim bu durum bize Türkiye için herhangi bir orta ve uzun vadeli planın yapılamayacağını gösterir… Sonbahar ilginç geçecek… Tam olarak durumun ne olacağını kim söyleyebilir?

Mülteciler derken hikaye sadece ekonomik değil… Siz hiç bitmeyen kriz gördünüz mü? Elbette biter… Ya gelen mültecilerin yaratacağı huzursuzluklar?

Olmaz ama usta bir satranççı gibi ülke ekonomisi yönetilse, paranın dibine vursak, ihracatımız şuraya, milli gelirimiz buraya çıksa ne fark edecek?"

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