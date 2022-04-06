Sözcü yazarı Muratoğlu'ndan Bakan Nebati'ye: Hazine'nin borçlanma faizi yüzde 26.50'de; tamamlanmış hali bu mu?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Faiz artırılmadan olmaz diyenler vardı. Elhamdülillah o da tamam. Piyasa artık faiz oranlarının nerede olması gerektiğini çok iyi bir şekilde takip ediyor." sözlerine ilişkin olarak "Nasıl yani? Tamamlanmış hali gerçekten bu mu? Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 14'te, piyasada Hazine'nin borçlanma faizi yüzde 26.50'de…" diyerek şöyle devam etti:

"İstanbul Belediyesi yurtdışında borçlanmaya çıktı. Beş yıl vadeli dolar cinsi 305 milyon tahvil için dolar bazında yüzde 10.75 faiz ile borçlandı… Ülkedeki şirketler de en az bu oranda faiz ile borç bulabiliyorlar.

'Faizi düşürdüm' demekle olmuyor, düşük faiz ile borçlanabilirsen düşmüş oluyor. Bunu da mı bilmiyor? Hadi bilmiyor, onca üç-dört maaşlı danışmandan biri bile mi anlatmıyor?

İşin daha fenası yüksek faiz ile borçlanıp, düşük faiz ile bankalara borç veriyorsun. Her türlü zarar yazıyorsun. Faturayı da halkın sırtına yüklüyorsun. Durumu idrak etmek için acaba neden direniyorsun?"

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