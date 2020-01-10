Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir mi?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü konuşmasındaki “Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor; böyle bir şey olabilir mi ya!” Sözlerine atıfta bulunarak, “Biri çıkıp da evlenmeyen ve en az 3 çocuk yapmayan teröristtir der mi? Evlenmeyenlere kayyum atamasalar bari… Bekarlık vergisi getirirler mi" diye sordu. Muratoğlu, “Hakikaten ya, her kuşu tuttuk bir leylek kaldı! Allah başka dert vermesin” sözleri ile Erdoğan’a tepki gösterdi.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor; böyle bir şey olabilir mi ya!

Muratoğlu, “Muhtemelen, gençler evlensin, ayrı eve çıksın, müteahhitlerin ellerinde kalan konutları satılsın derdinde… Yoksa milletin evlenip evlenmediğinden kime ne? Genç işsizlik oranının resmisi yüzde 25'de, gerçeği en az yüzde 50'de… Bu şartlarda gençler hangi parayla, nasıl evlenebilir diye hiç düşünme. Üzerine de 3 çocuk iste. ‘Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan değeri tüm vatandaşlarla paylaşmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasına devam etti. Devam edeceğiz derken daha önce paylaştığı gibi mi? En son Kanal İstanbul'un arazileri Araplar ile paylaşıldı. Bizim haberimiz bile olmadı! Vatandaşın payı Cengiz Bey'e karışmış sanki… İlgili arkadaşlar tekrar kontrol edebilir mi?” ifadesini kullandı.

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