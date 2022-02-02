Sözcü yazarı Muratoğlu: Enflasyondaki kamburun sebebi ülke ekonomisini deneme tahtasına çevirmeleri

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Enflasyonun kamburunu bir müddet sırtımızda taşımak durumunda kalacağız" sözünü değerlendirdi. Muratoğlu, enflasyonun yükselmesinde Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" söyleminin etkili olduğunu işaret ederek şöyle devam etti:

"Kamburun bu kadar büyük olmasının nedeni ülke ekonomisini deneme tahtasına çevirmeleri… Kemer sıka sıka bel kalmayınca mevzu sırta halk hamala döndüyse demek ki.

Sırtlamadığımız ne kaldı ki?

Ekonomi taklaya gelir halk dolarını, altınını bozsun… Darbe olur, halk sokağa çıksın tank kovalasın. Virüs her yeri sarar, halk tedbirini alsın. Enflasyon artar halk sırtlasın.

Her sıkıştığında yardım talep edeceksen, sabır isteyeceksen, IBAN numarası vereceksen ülkeyi kahvedeki Hüsnü Dayı da gayet güzel yönetir."

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