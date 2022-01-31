Sözcü yazarı Muratoğlu: Enflasyon ocakta yüzde 12'nin altında gelirse TÜİK'te başkan değişikliği amacına ulaşmıştır

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faizi indiriyoruz, enflasyon daha da düşecek" sözlerine ilişkin olarak " 'Daha da' düşüreceğiz demek için biraz olsun düşürebilmek gerekmiyor mu? Ya etrafındakiler ona gerçekleri söylemiyorlar ya da düştüğünü sanıyor" dedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erdal Dinçer'in görevinden alınıp yerine Erhan Çetinkaya'nın getirilmesine atıfta bulunan Muratoğlu şöyle devam etti:

"Nitekim öyle olsa gidip de enflasyonu düşürmek için İstatistik Kurumu'nun başkanını değiştirmezdi. Yüzde 80 olan enflasyonu yüzde 36 göstermek yetmediyse demek ki… Ocak ayı için yüzde 12'den az açıklarlarsa değişim ulaşmıştır amacına"

"Ekonomi yönetimi 'suç bende değil' mesajı vermekten başka ne yaptı? Yedi, yedirdi, bağırdı, çağırdı, suçladı… Türkiye'yi borç batağına sapladı" diyen Muratoğlu "Zannediliyor ki emir-komuta zinciri ile piyasalar dengeye gelir. Siyasi baskı ile enflasyon, faizler ve hatta dolar kuru düşürülebilir. Merkez Bankası tek başına bunlara kadir… Öğrenemediler ki sorunları ertelemekten başka bir şey değil" diye yazdı.

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