Sözcü yazarı Muratoğlu: Ekonominin düzeleceğine inanmıyorum!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Ülke ekonomisinin düzeleceğine inanıyor musunuz? Şahsen inanamamak için sebep arıyorum ama bulamıyorum. Ülkeyi on sekiz yıl yönetip getirdiği durumu görünce insanlar hâlâ nasıl inanıyorlar, şaşırıyorum!" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "On sekiz yıl önceye göre bakınca, diğer ülkeleri o günlerdeki halliyle karşılaştırınca hepsi çok daha iyi durumda… Bizim kötü olmamızın sorumlusu kim acaba? Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.516 lira, yoksulluk sınırı 8.085 lirayken, asgari ücret 2.324 lira olduğu için inanmıyorum. Bundan 16 yıl önce 2004 yılı Nisan enflasyonu yüzde 10.18 seviyesinden bugün yıllık yüzde 14.03'e yükseldiği için inanmıyorum. Hatta açıklanan enflasyonun da gerçek olduğuna inanmıyorum. Boşa geçen yıllara acıyorum." düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu yazısında, "İşsizlik deyince 2002 yılında yüzde 10.3'ten alıp, 2020 yılını yüzde 12.7'lik oranla karşılayıp rekora koştuğumuz için inanmıyorum. Hatta açıklanan işsizliğin de gerçek olmadığını, yalan söylediklerini biliyorum. Faiz oranlarını sadece bu yıl içinde bile ikiye katlamayı başardıkları için inanmıyorum. Doların yıla 5.96'yla başlayıp 8.5 seviyesini gördükten sonra 7.60'ı başarı olarak gösterdikleri için inanmıyorum." ifadesini kullandı.