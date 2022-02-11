Sözcü yazarı Muratoğlu: Ekonomi nedir, nasıl içinden geçilir; milletçe izliyoruz

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye'ye yabancı para girişinin gerekli olduğunu ve bu miktarın yüksek olduğunu ifade ederek "Basitçe ifade edersek, kamunun yap-işlet-devret, dahil toplam gerekli döviz miktarı 341 milyar dolar… Bunun yanında özel sektörün yaklaşık 120 milyar dolar açık pozisyonu var. Toplayayım sizin için; ne etti? Kısa, orta, uzun vadeli 461 milyar dolar… Nereden bulacaklar?" diye sordu.

Muratoğlu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da yaptığı görüşmelere de değinerek "Çıkıp biri dese ki, eh güzel kardeşim sen değil miydin dolar 8 liralardayken faizi indiren… Ne kazandı Türkiye bu işten? Sen değil miydin, dolar artmasın diye rezervleri eriten? Şimdi ne diyecen? Çıkıp anlat lütfen… Ekonomi nedir? Nasıl içinden geçilir? Milletçe severek izliyoruz valla"

Bakan Nebati'nin enflasyonun tek haneye düşürüleceği sözünü vermesine ilişkin ise Muratoğlu " İyi de sen 'faiz sebep enflasyon neticedir' deyip enflasyonu düşürmek için faiz düşürensin, yani senin inandığının tam tersini yapan insanlar sana nasıl inanıp ülkeye para soksunlar?" dedi.

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