Sözcü yazarı Muratoğlu: Ekonomi büyürken halk fakirleşiyorsa daralınca ne olacak?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 11 büyümesini değerlendirdi. Muratoğlu, büyümenin halkta bir karşılığı olmadığını ifade ederek "Büyürken bile fakirleşiyorsa düşünsenize ne olacak daralınca?" diye sordu.

2021 büyümesine ilişkin olarak Muratoğlu şöyle dedi:

"Büyümeye en büyük katkı iç tüketim ve ihracattan geldi. Parayı bankaya yatırınca enflasyon karşısında cücük kadar faiz alınca insanlar zamlardan etkilenmemek için harcadılar.

Pandemi nedeniyle Çin'e verilen siparişlerinin bir kısmı bize kaydı. Dünya da parayı bol bulunca tüketimi artırdı. İhracatçılar ciddi anlamda kâr yazdı.

Maalesef 2022 yılında ne harcamalar devam edecek ne ihracat geçen yıl kadar iyi gidecek. Savaşın etkisi henüz tam olarak belli değil… Her hamle gidişatı değiştirebilir."

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