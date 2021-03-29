Sözcü yazarı Muratoğlu: Ekonomi asfalttan, mıcır yola geçmiş gibi savrulacak

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, “Türkiye ekonomisi toparlanacak' deyip duruyor. Hadi hep beraber bakalım kim neyi, nasıl toparlıyor? Bütçe geçen yıl don lastiği gibi gevşedikçe gevşedi… Bu yıl da geçen yılı aratmayacak gibi Bankalar bu yüksek maliyetlerle kredi vermek istemeyeceğinden, verirse de yüzde 25 faiz ile alanların çoğu nasıl olsa ödeyemeyeceğinden büyümenin gazı kesilecek. Ekonomi asfalttan, mıcır yola geçmiş gibi savrulacak. Bir anda freni köklenmiş TIR gibi olacak." düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu yazısında, "Vergi gelirleri dramatik olarak hızla gerileyecek. Gelir azalınca açık artacak. Af olmadan kimse vergi ödemiyor. Mecburen af yine gündeme gelecek. Yap-işlet-devret borçları gizliden bütçenin altını oyacak. Kimse harcamaların kısılmasını beklemesin. Kısılmayacak! Masaya gerçekleri koyacak olursak, geleceğimizi hep birlikte sattık. Sadece devlet değil, şirketler de sattı. Şirketlerle sınırlı olsa yine iyi… Bireyler de sattı! Gelecekteki gelirlerimizi ipotekleyip karşılığında milyarlarca dolarlık kredi aldık." görüşünü savundu.