Sözcü yazarı Muratoğlu: Dünyanın en büyük nazar boncuklarını yaptırıp sınır kapılarına asmamız artık bir lüks değil bir ihtiyaçtır!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hasankeyf-2 Köprüsü açılış törenindeki, “Artık yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde bizim yollarımıza, köprülerimize, havalimanlarımıza gıptayla bakıyor. Sağlık hizmeti için artık bizim vatandaşımız yurt dışına gitmiyor. Her yıl yüz binlerce yabancı şifasını ülkemizdeki hastanelerde arıyor" sözlerine ilişkin olarak eleştirilerde bulundu.

Muratoğlu, mübalağa ettiği yazısında, “Bakın, buraya kadar sustum, içime attım. Sonunda dayanamadım… Dalga mı geçiliyor yoksa sabır mı sınanıyor? Madem bu durum biliniyor neden çok geç olmadan önlem alınmıyor? Dünyanın en büyük nazar boncuklarını yaptırıp sınır kapılarına asmamız artık bir lüks değil bir ihtiyaçtır” dedi.

Muratoğlu, şunları kaydetti:

Hadi itiraf edin siz de gıptayla bakıyorsunuz. Fiyatları yüzünden kullanamadığınız için kıskanıyorsunuz. Kimse size söylemedi mi? Siz geçin diye yapılmadı ki? Yabancılara verilen bir mesajdı… Bakın Urfa'da patates kamyonunun yağmalanmasını neden yandaş televizyonlar göstermedi? Yabancılar daha fazla kıskanmasınlar diye…

Siz Hollanda, Fransa veya Japonya'da fakirlere patates dağıtıldığını gördünüz mü? Yapamıyorlar, deliriyorlar! Neden? Çuvalı taşıtmak bile daha pahalıya gelir!

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