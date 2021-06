Erdoğan: İnsanlarımız çoğu zaman tedavi, üniversite eğitimi, iş, aş bulmak için Amerika'ya, Avrupa'ya gitmek zorunda kalırdı, hamdolsun bugün bu tablo büyük oranda tersine döndü

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü açılış töreninde açıklamalarda bulundu. "Açılışını yaptığımız Hasankeyf-2 Köprüsü'nün şehirlerimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Batman, Hasankeyf, Gercüş, Midyat yolu üzerinde inşa ettiğimiz bu köprü ile bölgemize gurur verici bir yatırımı daha kazandırmış oluyoruz" diyen Erdoğan, konuşmasında terör örgütlerini ve muhalefeti hedef aldı.

Köprü hakkında bilgi paylaşan Erdoğan Hasankeyf-2 Köprüsü'nün 1001 metrelik mesafe ile Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer aldığını; bölünmüş yol standardıyla inşa edilen köprüde yayalar için de bir bölüm bulunduğunu belirten Erdoğan, projenin toplan yatırım tutarının 439 milyon lirayı bulduğunu açıkladı. "Bu köprü su altında kalan Batman-Midyat yolunun göl sahası dışında inşa edilen Hasankeyf'in yeni merkezi ile olan irtibatını sağlayacaktır" diyen Erdoğan "Zamandan ve akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf edilecektir; Batman-Mardin ve Habur sınır kapısı arasındaki irtibatı da sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır" diye konuştu.

"Batmanlı, Mardinli, Şırnaklı, Diyarbakırlı kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler"

"Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Biz de bu anlayışla ülkenin dört bir yanına hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz" diyen Erdoğan konuşmalarının devamında şunları kaydetti:

"Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri de çoğu zaman terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki projelerimizde zorlu arazi şartları dışında bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını giderme yolunda attığımız her adımda bölücü örgüt ve siyasi uzantılarını daima karşımızda bulduk. Her türlü alçaklığa imza attılar. Batmanlı, Mardinli, Şırnaklı, Diyarbakırlı kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler. Mesela baraj yaptık müteahhitleri tehdit ettiler. Havalimanı yaptık akla hayale gelmeyen iftiralar attılar. Okul yaptık çiçeği burnunda gencecik öğretmenlerimizi şehit ettiler. Bölgeye yatırım getiren iş adamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar. “

"Elbette sıkıntılarımız var ama aynı zamanda geleceğe ümitle bakmak için pek çok sebebe sahibiz"

"Bir dönem bizim insanlarımız yurt dışındaki yollara köprülere hayranlıkla bakardı. Özellikle gurbetçilerimiz ülkemize geldiklerinde Avrupa'daki imkanlardan övgüyle bahsederdi. İnsanlarımız çoğu zaman tedavi , üniversite eğitimi, iş, aş bulmak için Amerika'ya, Avrupa'ya gitmek zorunda kalırdı" diyen Erdoğan, "Allah hamdolsun bugün bu tablo büyük oranda tersine döndü. Artık yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde bizim yollarımıza, köprülerimize, havalimanlarımıza gıptayla bakıyor. Sağlık hizmeti için artık bizim vatandaşımız yurt dışına gitmiyor. Her yıl yüz binlerce yabancı şifasını ülkemizdeki hastanelerde arıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Elbette sıkıntılarımız var ama aynı zamanda geleceğe ümitle bakmak için pek çok sebebe sahibiz" diye konuştu.