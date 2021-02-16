Sözcü yazarı Muratoğlu: Dolar neden 7 liraya geriledi?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, “Dolar ağustos ayından sonra döndü dolaştı ilk defa 7 liranın altına geriledi. Gerilemesinden çok neden gerilediği önemli… Sen faiz sarmalına sokmuşsun ülkeyi… Düşmesin mi?” değerlendirmesini yaptı.

Muratoğlu, “Normal olarak Türkiye'de ekonominin durumuna bakıp ‘döviz fiyatlarının artması gerek’ diye düşünüyorsunuz. Aslında haklısınız. Nitekim piyasalarda işler öyle yürümüyor.” düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu yazısında şunları kaydetti:

"Kredi derecelendirme kurumlarının tamamı “Türkiye'ye yatırım yapmayın” diyor. Dünyada itibarımız felaket… Lakin şu an durum biraz farklı… Kimsenin umurunda değil verilen kredi notları… Balık akını gibi para hızla bulduğu yüksek getiriden yararlanmaya çalışıyor. Nereden kazanıldığı değil, zamanlaması önemli…"