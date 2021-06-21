Sözcü yazarı Muratoğlu: Diyanet artık parayı nereye harcayacağını şaşırdı, 3 gün boyunca 5 yıldızlı otelde toplantı yaptı, parası kimden çıktı?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü yazısında, “Diyanet artık parayı nereye harcayacağını şaşırdı” diyerek Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Meal Yazım Stratejileri Çalıştayı” adı altında 3 gün boyunca 5 yıldızlı otelde toplantı yaptığını söyledi. Muratoğlu, “Parası kimden çıktı?” diye sordu.

“Ne oldu ‘Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz’ sözüne? Bir hırka, bir zeytin tanesi yeterliydi, beş yıldızlı otelde açık büfeden aşağısı kesmedi! Millete de bu zor günlerde sabretmesi, ucuz sebze için akşam pazarına gitmesi söylendi. Hali hazırda yüzlerce meali zaten yazılmışken hayırdır! Neyin stratejisi? Güncelleme mi geldi? Bir yerleri mi değişti?” ifadelerini kullanan Muratoğlu, devamında da şunları kaydetti:

“Haksızlık da etmeyelim! Araştırdılar, geliştirdiler daha önce mekruh sayılan sigaranın 1.400 yıl sonra haram olduğunu buldular, fetva verdiler. Tebrikler!

‘Kurslarda bir tuğlası olana cennetten ev verilecektir’ diyerek emlakçılara taş çıkartmışlardı. Bu sayede halkımız cennette de toplu konutlarda oturacağını anladı. Muhtemelen bunu da araştırmalar sonucu bulmuşlardı. Boşuna harcamıyorlar o kadar parayı…”

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