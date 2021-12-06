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Ekonomi

Sözcü yazarı Muratoğlu: Çin modeliyle Türkiye köle pazarına dönecek

"Çalışanlar kötü koşullar altında ezilecek"

06 Aralık 2021 08:13

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, ekonomide Çin modelinin denenmesine ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Altı ay sonra meyvelerini yiyeceğiz, Çin böyle büyüdü" ifadelerini değerlendirdi. Muratoğlu, bu modelle Türkiye'nin "köle pazarı"na döneceğini ifade ederek "İnsana hiç değer verilmeyecek. Çalışanlar kötü koşullar altında ezilecek. Uzatmaya gerek yok, Çin modeli bu demek!" dedi.

Muratoğlu yazısında "ciddi ciddi 'öyle denedik olmadı, bir de böyle deneyelim' kafasıyla yönetiliyor ülke" ifadelerini kullandı.

Murat Muratoğluerdoğançin modeliköle pazarı
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