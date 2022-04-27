Sözcü yazarı Muratoğlu: Bugün para istediğimiz ABD'yi, İngiltere'yi iki gün sonra dış mihrak ilan edecekler

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin "Ah Amerika'da Türkiye'ye olan ilgi alakayı görebilseniz" söylemini değerlendirdi.

Muratoğlu, "Dış ticaret açığımız var. Cari açığımız çok yüksek. Haliyle Türkiye'ye girecek her dövize ihtiyacımız var. İki gün sonra bugün gidip para istediğimiz ülkeleri, Amerika'yı, İngiltere'yi ekonomimize saldıran dış mihrak ilan edecekler nasıl olsa… 'Biz batırıyoruz”' diyecek halleri yok ya…

Eh, daha ne yapalım? Gerisi de artık biraz nasip, kısmet işi… Papatya falı bile ekonomi yönetiminin tahminlerinden daha isabetli…" diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın