Sözcü yazarı Muratoğlu: Bu işin bir adım sonrası Sağlık Bakanı'nın yolundan gidip sorumluyu “84 milyon kişi eksi bir” ilan etmek

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü yazısında CHP’nin gündeme getirdiği Merkez Bankası rezervinden ‘eritildiği’ belirtilen 128 milyar dolarla ilgili iktidar kanadından gelen açıklamaları değerlendirdi. Muratoğlu, “Bu işin bir adım sonrası Sağlık Bakanı'nın yolundan gidip sorumluyu ‘84 milyon kişi eksi bir’ ilan etmek” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dün CHP'nin Merkez Bankası rezervinde eritildiğini ifade etmesiyle başlayan "128 milyar dolar" tartışmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulunmuş; 2017 yılından itibaren o dönemin Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankası arasında imzalanan protokole dikkati çekerek, "Bu protokol çerçevesinde de Hazine hesapları üzerinden MB döviz alım ve satım işlemleri gerçekleştiriliyor" demişti.

TIKLAYIN - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan "128 milyar dolar" açıklaması: İşlemler Hazine hesapları üzerinden Merkez Bankası tarafından yapıldı

Şimdiye kadar 128 milyar dolarla ilgili yapılan açıklamaları hatırlatan Muratoğlu, “Merkez bankaları dalgalı kur sisteminde döviz satmazlar… Serbest piyasaya açıklama yapmadan müdahil olamazlar. Yaptılar, oldu! Bu kadar basit mi ülkenin 128 milyar dolarlık birikmişini heba etmek?” diye sordu.

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