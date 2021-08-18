Sözcü yazarı Muratoğlu: Bırakın şahlanmayı, ekonomi emekleyemiyor bile

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, köşesinde iktidara yakın gazetelerin "ekonomide şahlanma" başlıklı haberlerine tepki gösterdi. Muratoğlu "Türkiye ekonomisi her daim süperdi… Eski dönemlere göre on yüz milyon kez daha iyiydi… Toparlanmak için önce dağılmak gerekmiyor mu? Kim dağıttı, ne zaman toparlandı?" dedi.

Muratoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir mitingte "Göreceksiniz. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki" sözlerini hatırlatarak şöyle yazdı:

"Temmuz bitti. Ağustos ayının yarısı geçti. Ülke şahlana şahlana havada ters takla atmayı öğrendi…

Etrafımızdaki Almanya'sı da, Fransa'sı da, İngiltere'si de, İtalya'sı da, hele o her şeye burnunu sokan Amerika'sı da çatlayacak, patlayacaktı hani? Hepsi Afgan mültecileri bize iteledi!

Söylemesi bile zor, 7 milyon mülteci… Yaşamak için çalışmak zorundalar… Ülkede 10 milyondan fazla işsiz… Bırakın şahlanmayı ekonomi emekleyemiyor bile… Balon gibi şişiyor ama faydalı olarak büyüyemiyor, kalkınamıyor ülke…

Ekonomideki “IBAN yollama-şahlanma eğrisini” baz alırsak… Şahlanıyoruz derken şah-mat olmamıza az kaldı. Sıçrayacağız derken ne olacağını hiç söylemeyim istersen!"

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