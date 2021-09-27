Sözcü yazarı Muratoğlu: Geçiş garantili ihaleleri kapan şirketlere 25 yıl ödeme yapacak bir ülkede, doların artması neden sorun olsun ki; ceplerinden vermiyorlar sonuçta

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına değinerek "İthal etmeden ürettiğimiz ne var ki? Bilmiyorlar mı enflasyonu yükselteceğini? Tabii ya… Geçiş garantisi, yolcu garantisi, hasta garantisini ihaleyi kapan şirketlere 25 yıl boyunca dolar ile ödeme yapacak bir ülkede doların artması onlar için niye sorun olsun ki? Ceplerinden vermiyorlar ya sonuçta… Hepsi vatandaşın vergisi…" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Kimse faizlerin yükselmesini, yüksekte kalmasını istemez. Lakin mecbur gereğini yapacaksın. Bu değişmez.

Faiz yükselince yüksek faizin maliyeti vatandaşa… Dolar yükselince yüksek dolar kurunun maliyeti yine vatandaşa… Biri düşse diğeri… Nedir bunun sebebi? Herkes biliyor! İlla adını yazmam mı gerekli?

Aslında her gün devalüasyon oluyor. Türk Lirası sürekli değer kaybediyor. Ülke insanı her gün fakirleşiyor.

Hani diyorlar ya; Amerika yapıyor, İngiliz ajanlarının oyunu, Siyonistler, Suriye'ye girmemiz, ekonomik darbe…

Gerçeği mi öğrenmek istiyorsun? Ülke kötü yönetiliyor! Yılların birikimi… Hem de o herkesin yere göğe sığdıramadığı günlerden başlayarak…"