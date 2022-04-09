Sözcü yazarı Muratoğlu: Askıda domates uygulamasına az kaldı; bu yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en acıklı manzaralarından biridir

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu domatesin fiyatı üzerinden hayat pahalılığına dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Askıda domates uygulamasına az kaldı. Bu yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en acıklı manzaralarından biridir” diyerek sitem etti.

“Sözde dünyanın en çok domates üreten dördüncü ülkesiyiz” diye Muratoğlu, “Kararname ile 25.000 ton “sıfır gümrük vergili” domates ithal etmeye karar verdik! Evet bunu bile yaptık. O günlerde bile fiyatlar böylesine sapıtmamıştı” dedi. Kilosu 30 liraya kadar çıkan domatesin artık taneyle satılmaya başladığını ifade eden Muratoğlu şunları kaydetti:

“Askıda domates uygulamasına az kaldı. Bu yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en acıklı manzaralarından biridir. Ülkeyi 20 yıldır yönetirken bu hale getiren acaba kimdir? Ülke ekonomisi batıyor dediğimde ‘yok yahu yaşıyoruz işte’ dediklerinde ‘buna yaşamak mı diyorsun’ derken anlatmak istediğim buydu zaten… Sen fakir, sefil onlara saraylar az gelir…

Yahu daha iki gün oldu, ‘Vatandaşımızı fiyat artışlarına ezdirmeyiz’ diyeli… Kendi ezecek besbelli… Zira bu zamlardan iktidar hariç herkes sorumlu! Oysa devletin görevi serbest piyasada ticaretin güvenliğini, işleyişini, düzgün yürütülmesini düzenlemektir. Piyasayı, yasalarla regüle etmesi gerekir. Yapamıyorsa bırakır, yapan gelir. Yok fiyatları sabitleyeceğim vay efendim canına okuyacağım demekle olmaz.”

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