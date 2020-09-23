Sözcü yazarı Muratoğlu: Asgari ücret 300 dolarda, paran yok ama fakir değilsin!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun hesaplama yöntemini değiştirmesinin ardından açıkladığı eylül ayı tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi. Muratoğlu, "Asgari ücret 300 dolarda, paran yok ama fakir değilsin!" yorumunu yaptı.

Muratoğlu, "Bakan Albayrak tweet attı, 'Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustosa göre tüketici güven endeksi yüzde 3.2 artarak yüzde 82 oldu' yazdı. Ölçüm şablonunu değiştirip 'işsiz sayısı beklentisi' ve 'tasarruf etme ihtimalini' hesaplamadan çıkarınca 'tüketici güveninin' gerçekten yükseldiğini sanmak ve mesajı almak! Ülke ekonomisini yöneten bir “Bakan” için baktığı fakat göremediği anlamına gelir!" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Gerçekte neydi? Eski hesaplamayla eylülde 200 üzerinden 61.8 olması gereken endeks, Türkiye İstatistik Kurumu'nun değiştirmesiyle birlikte 82 olarak açıklandı. Başarı olarak algılandı! Aynı tüketici güvenini Bloomberg ölçtü, eylülde yüzde 5.5 azaldı. Sizce kime inanmalı? Ha İstatistik Kurumu ha TRT… İkisi de aynı özelliklerde… Artık ne kadar yedirirse… İstatistik Kurumu mesleki bağımsızlık, şeffaflık, tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine bağlı olmalı… Şüphesi olan var mı? İşte orası biraz sıkıntı… Paran yok ama fakir değilsin! Hatta dünyanın sayılı zenginlerindensin! İnanmıyorsan sorsana… Asgari ücret 300 dolarda… Ülkede çalışanların yüzde 40'ının maaşı bu kıvamda… Çin'den daha ucuz hale geldik fakirleştikçe… Yine de gelip kimse yatırım yapmıyor neredeyse bedava iş gücüne…" ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | TÜİK hesaplama yöntemini değiştirdi; eylül ayı güven endeksi 82 puana yükseldi