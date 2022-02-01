Sözcü yazarı Muratoğlu: Arap televizyon kanallarında cayır cayır İstanbul pazarlanıyor

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, sahibinin Ürdünlü olduğu bir emlak şirketinin Youtube hesabından Kanal İstanbul Projesi bölgesindeki bazı arazilerin arsa tanımından çıkarılıp, konut ve ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin olarak "Arap televizyon kanallarında cayır cayır İstanbul pazarlanıyor. Emlak şirketleri 'nihayet karar çıktı' diyerek, Cumhurbaşkanı kararnamesini de paylaşıp şükranlarını sunuyor" dedi.

"Ülkenin arazilerini parsel parsel satanlara 'yerli ve milli', bu satışa karşı çıkanlara 'vatan haini' deniliyor ama bu denklemde tuhaflık yok mu acaba?" diye soran Muratoğlu şöyle devam etti:

"Adamlara garanti verilince imar garantili arsaları tarla fiyatına ucuz ucuz topladılar. Oturmasalar bile paralarına para katacaklar. Tarlalarda yükselecek toplu konutlar, toplu konutlar.

Ülkedeki kupon arazi, mülk, fabrikalar ve askeri tesislerin özellikle Arap şirketlerineverilmesi enteresan değil mi? Bir ortaklık söz konusu olabilir mi? Sanmam!"

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