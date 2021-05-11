Sözcü yazarı Muratoğlu: Açıklanan verilere göre ülkede çalışmak isteyen neredeyse kalmamış! Bir keyif çayı içsek mi?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye İşsizlik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik rakamlarını değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Geçen yıldan beri çalışabilir nüfus 1 milyon 39 bin kişi artmış. İş gücü 2 milyon 235 bin kişi azalmış! Açıklanan verilere göre ülkede çalışmak isteyen neredeyse kalmamış! Bir keyif çayı içsek mi? Ne sorun kalır, ne gam, ne kasvet…” diye yazdı.

Muratoğlu, “İş kalmayınca işsizlik düştü!” başlıklı yazısında, “Güzel kardeşim bari ‘İşsizlik üç-beş arttı’ falan deyin, inandırıcılığı pekiştirin… Bu ortamda siz düştü diye ısrar edince zeka seviyesi yerlerde olan bile ‘Bu nasıl iş?’ diye düşünüyor. Düşününce de yoruluyor. Yapmayın böyle…” dedi.

Öte yandan yazısında, “Peki, işi olanın durumu iyi mi?” diye soran Muratoğlu, “En az işsizler kadar sefillik çekiyorlar. OECD'nin araştırmasına göre, üye 40 ülke arasında haftalık çalışma saati en yüksek olanlar yine Türkiye'de yaşayanlar… Buna karşın haftalık ortalama ücrette ise en geride yer alanlar… Kölelerden hallice yaşıyoruz. Ekonomiyi düzeltmeden işsizlik sorunu çözülmez. Ekonomiyi düzeltmek de bu hale getirenin yapacağı iş değil… Lütfen daha sonra arayın veya mesaj bırakın” görüşlerini ifade etti.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - TÜİK açıkladı: İşsiz sayısı 4 milyon 236 bin kişi oldu