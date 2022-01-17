Sözcü yazarı Muratoğlu: Abuk sabuk faiz indirim kararları almasalar enflasyon yüzde 20 seviyesinde paşa paşa dolanacaktı

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin enflasyona ilişkin olarak "Ocakta pik yapar ama Haziran 2023'de tek hane olur" sözlerini değerlendirdi. Muratoğlu, 2021'de yüzde 36,1'le 19 yılın zirvesine çıkan enflasyona işaret ederek "İşin enteresan tarafı eylül ayında dahi 8 liralarda olan doları patlatıp, kur şoku yaşatıp, faizleri çıldırtan kararları alanlar yine kendileriydi. Oysa abuk sabuk faiz indirim kararları almayıp, hiç dokunmasalar enflasyon yüzde 20 seviyesinde paşa paşa dolanacaktı" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tartışmalı verilerine de değinen Muratoğlu "Neden küçük düşünüyorlar? Ellerinin altında İstatistik Kurumu gibi ülke gerçeklerini dilediği gibi eğip bükebilen sonra da mazeretler üretebilen bir kurum var. Eksi enflasyon bile açıklar" ifadelerini kullandı.

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