Sözcü yazarı Muratoğlu:  ABD’de Trump'ın yaptığı eşekliğin faturasının bir kısmı Türkiye'ye çıkacak

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, “Kimse fazla dillendirmiyor ama Amerika'da Trump'ın yaptığı eşekliğin faturasının bir kısmı Türkiye'ye çıkacak. Seçimi kaybeden Başkan Trump, Türkiye'nin S-400 füzelerini alması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri nezdinde yalandan birkaç dandik yaptırımı imzaladı. Yürürlüğe girdi. Peki, bitti mi? Yaşanan bu olaylardan sonra Trump neredeyse vatan haini… İsyana teşvik suçlamasıyla karşı karşıya… Attığı her imza tekrar gözden geçirilecek. Sıra Türkiye yaptırımlarına gelecek." görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, "Hani aslan gibi 'kimse bize karışamaz' diyerek Rusya'dan aldığımız S-400 füzeleri var ya bir daha resim çektirmek için bile kutusundan çıkartılmayacak. Lakin bu Amerika'yı kesmeyecek.Ödediğimiz 2.5 milyar dolardan çoktan geçtim. Neredeyse her ay bir o kadar gizli gizli ihale yapıp yandaşlarının hesabına yatırıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Muıratoğlu, "Kimse cebinden vermedi bu 2.5 milyar doları… Ödenen para, benzin doldururken, cep telefonu ile konuşurken, bebek bezi alırken ödediğimiz vergilerden. Tıpkı geçerken '5 kuruş bile ödemeyeceğiz' dedikleri projeler gibi… Çok da ciddiye alma yani…" ifadesini kullandı.