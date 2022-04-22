Sözcü yazarı Muratoğlu: 1970'lerin Türkiye'sine döndük

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, döviz cinsi anlaşmalarda ödeminin TL'yle yapılması zorunluluğu getirilmesini köşesinde değerlendirdi. Muratoğlu, söz konusu düzenlemeyle döviz anlaşmalarındaki tutarın TL'ye dönüşümü esnasında alış-satış farkı oluşmasının satıcı ve alıcı arasında sorun yaratacağına işaret etti.

"Yavaş yavaş 1970'lerin Türkiye'sine, Kıbrıs nedeniyle dünyadan ambargo yediğimiz günlere döndük" diyen Muratoğlu şöyle dedi:

"Yağ kuyrukları tamam… Ekmek kuyrukları tamam… Benzin kuyrukları tamam… Karaborsa/stokçuluk tamam… Döviz yasağı yükleniyor. Çoğu bitti azı kaldı.

Sonuçları ne olur? Yavaş yavaş vadeli satış ortadan kalkar. Piyasa peşin paraya döner. Nakit her zaman kral… İşletmelerin artmış olan sermaye ihtiyacı daha da artar… Ekonomi yavaşlar.

En önemlisi neden bu önlemlere ihtiyaç duyuyorlar? Yol bitti de ondan…

Peki, neden döviz garantili köprüleri, havalimanlarını, yolları Türk Lirası'na çevirmiyorlar? Yapanlar onlardan… Kendi kendilerine kazık atacak halleri olmadığından!"

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