Sözcü yazarı Muratoğlu: 200 milyarlık pakette 8 milyar liralık destek var gerisi faiziyle birlikte alacak ertelemesi

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, hükûmetin açıkladığı 200 milyar liralık paketin destek değil faiziyle birlikte alacak ertelemesi olduğunu dile getirdi.

Muratoğlu, "Verilen gerçek destek ne kadar? Yaklaşık 4.3 milyon haneye verilen 1000'er lira… Eder sana 4 milyar 300 milyon lira. Ücretsiz izne çıkarılanlara 1.177 lira aylık, maaşı 1.500 liranın altında olan 650 bin emeklinin maaşının 1.500 liraya çıkarılması… Öğretmenlere ek ders, sağlık çalışanlarına performans ödemeleri… Hepsini toplasan, taş çatlasa 8 milyar lira… Geri kalan 192 milyar lira kamu bankalarının verdikleri kredi ile alacak ötelemeleri… Koltuk çıktık dedikleri 100 milyar lirası 6 ayı ödemesiz sonrası yüzde 7.5 faizli 30 ay ödemeli kredi… Çoğu eskilerin döndürülmesi…" görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Şirketlerin dönmeyen kredilerini yapılandırıp sanki batak değilmiş gibi banka bilançoları parıldatılıyor. Bankalar da şirketin yaşamasına izin veriyor. Gerçekten zorda olan şirketlerin daha fazla kredi ile kurtulabileceklerine mi inanıyorlar? Ne yurtiçinde ne yurtdışında ürettiklerini satabilecekleri birileri var! Vergi borçlarını, kredi faizlerini silseler… Yoksa yarın çıkıp destek paketini 300-400 milyar liraya çıkarttık deseler ne fark eder? Karşılıksız destek 8 milyar lira… Gerisi faiziyle ödenecek zamanı gelince… Yazıyorlar deftere… Mesnet nerede?" ifadesini kullandı.

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