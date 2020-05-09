Sözcü yazarı Murat Muratoğlu: İki gün sonra ceza verdiğimiz bankaların ayağına, "Bize borç bulur musunuz" diye gideceğiz

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulundu. Türkiye’nin elinde hisse senedi olmadan satım yapan üç bankayı terste yakaladığını ancak neyi var neyi yok almak yerine ceza verdiğini söyleyen Muratoğlu, bu bankalardan birinin Merkez Bankası ortağı olan Türk Ekonomi Bankası’nın sahibi olduğunu belirtti.

“Biz çıt kırıldım ekonomiyiz” diyen Muratoğlu, “İki gün sonra ceza verdiğimiz bankaların ayağına, ‘Bize borç bulur musunuz’ diye gideceğiz” ifadesini kullandı.

Muratoğlu yazısının devamında ise şunları kaydetti:

Yıllarca süper güç olacağım derken süper market olmuşsun. Üretmeyip, yurtdışından kredi alıp yaşamışsın. Borçlanıp harcamışsın. Peki, bunca borcu bize kim veriyor? Dış mihraklar! Lider ve güçlü Türkiye'yi istemeyen hasım ülkeler kesenin ağzını açmışlar.

Ülke kötü yönetilmiş, paran bitmiş. Döviz uçup gitmiş. Kimse dışarıdan mal alacak para bulamıyor. Alsa kime satacak? Tüketicinin parası mı var? Neyle alacak?

Dış ticaret açığının azalması, Türkiye'de üretim yapıldığı için değil, parası kalmadığı için olabilir mi? Bu durum açlıktan kıvranan, yetersiz ve sağlıksız beslenen birine; “Bak kilo veriyorsun, çok fit olmuşsun” demek gibi… Yoksa amaç tek adam rejimi ile kilo vermek mi?

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