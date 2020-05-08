Sözcü yazarı Murat Muratoğlu: İhaleleri alan Türk şirketler Türk mahkemelerine güvenmedi, dış mihrakları seçti!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü yazısında ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulundu.

"Aranan dış mihraklar bulundu, büyük oyun deşifre edildi! Resmi ajansın verdiği habere göre; 'Türk Lirası'nın değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar.' Nitekim üç yabancı bankaya Türk Lirası ile işlem yapma yasağı getirildi. Oysa bunlar bizim yurt dışından borç ararken yetki verdiğimiz bankalar arasındaydılar" ifadelerini kullanan Muratoğlu sözlerinin devamında şunları kaydetti:

Bir anda aklıma Erdoğan'ın sözleri geldi; “Yani ülkede başımıza bir şey geldiği zaman hemen dış kuvvetler deriz, dış güçler deriz… Ben buna katılamıyorum. Niye katılamıyorum. Eğer sizin bünyeniz güçlüyse, sağlamsa, bünyede olan virüs hiçbir zaman bünyenize zarar veremez.”

Demek ki bizim bünye yani ülke üç bankaya bile yenik düşecek halde… Hani başkanlık sistemi ile uçuşa geçmiştik milletçe? En güçlüler arasına girmiştik ekonomide?

Dünden beri düşünüyordum; “Ekonomi neden bu durumda” diye üzülüyordum! Üretim gırla, istihdam var, işsizlik sıfırda… Meğer dış bankaların işiymiş. Yoksa kötü ekonomi ne alaka?

Tabii küçücük bir şey aklıma takılıyor… Sadece üç banka saldırı yaparken, bizimkiler armut mu topluyor? Neden önleyemiyor?

İşin enteresan tarafı, Londra merkezli diye üzerine bastıra bastıra açıklama yapmaları. Şu şansa bakın ki Hazine ve Maliye yetkileri daha iki gün önce Londralı yatırımcılara; Türkiye'ye para getirmeleri için sunum yapmışlardı!

Daha da ilginci; Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan köprü, yollar, hastanelerde yetkili bile İngiliz mahkemeleri… Belli ihaleleri alan Türk şirketler Türk mahkemelerine güvenmedi. Dış mihrakları seçti!

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