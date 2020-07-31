Sözcü yazarı Murat Muratoğlu: Et pahalı değil, siz fakirsiniz!

Sözcü'nün ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, “Et fiyatları yüksek değil, ürünlere baktığımız zaman Avrupa seviyesinin altında kalmış durumda” sözünü hatırlatarak, "Et pahalı değil siz fakirsiniz!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"İyi de Euro ile kazanıyorlar orada! Demek Euro 15 liraya çıksa bakan çıkıp; 'Et fiyatları Avrupa'nın yarısında' diyerek zıplayacak havalara" diyen Muratoğlu, şunları kaydetti:

“Et fiyatları pahalı değil siz fakirsiniz' demek istiyor aslında… Acaba laf mı geçiriyor ekonomiyi yöneten Berat Albayrak'a? Sıkıntı Türk Lirası'nın alım gücünün kalmaması… Zira et fiyatlarını Avrupa ile kıyaslıyorsan bir zahmet asgari ücreti de Avrupa ile kıyaslayacaksın… Verelim bakana 2.324 lira asgari ücreti hadi bir ay geçinsin o parayla… Bu kıyağımı da unutmasın, yoksa işsizlik ödeneği 1.177 lira… Bir ay sonra tekrar kameraların karşısına geçip “et ucuz” desin yiyebiliyorsa…"

Muratoğlu yazısında son olarak, "Kapı çalsa da bir hayırsever yarım kilo kurban eti yollasa diye bekleyen milyonlar var. Gelirse hemen çoluk çocuğa göstermeyin! Ne olduğunu bilmedikleri, daha önce pek görmedikleri için korkarlar!" ifadelerini kaydetti.

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