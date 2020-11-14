Sözcü yazarı Murat Muratoğlu: Ekonomi yenilen hurmaların bedelini ödemeye devam edecek

Sözcü’nün ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü yazısında sorunlu kredilerin 150 milyon lirayı geçtiğini, bir de açıklanmayan ‘zombi’ kredilerin olduğunu söyledi. Türkiye’nin ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muratoğlu, “Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin en büyük derdi hiç şüphesiz verilmiş, verilen, verilecek kredilerin ödenememesi” dedi.

Muratoğlu devamında da, "Piyasalar iyimser bir hava yakaladı ve bu durum bir süre daha devam edecek. Ekonomi ise yenilen hurmaların bedelini ödemeye devam edecek" kanaatini getirdi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.