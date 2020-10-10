Sözcü yazarı Murat Muratoğlu: Berat Albayrak, muhalefetin yapamadığını tek başına başaracak; AKP'yi iktidardan indirecek tek kişi

Sözcü ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, işsizlik rakamları ile dövizdeki hareketlik ve Türk Lirası'ndaki değer kaybına dikkati çekerek ekonomiye ilişkin eleştirilere bulundu. Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Döviz kuru benim için önemli değil, oraya hiç bakmıyorum" sözlerini hatırlatarak, "Muhalefetin yapamadığını tek başına başaracak gibi… AKP'nin iktidardan inmesini sağlayacak tek kişi! İçerideki adamları sanki" yorumunu getirdi.

Muratoğlu, "Gidişatımız film gibi… Kurtulmaya çalıştıkça yapılan büyük hatalarla her geçen gün batağa saplanan, acımasız zümre tarafından sömürülen bir ülkenin dramı… İnsan seyrederken kah kahroluyor, kah kadere lanet okuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.