Sözcü yazarı: Mendebur Soros haklı çıktı, Katar’a polis ihraç edeceğiz!

Sözcü yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doha ziyaretinde 15 anlaşma imzalanmasını ve bunlardan birinin de Katar’daki Dünya Kupası’nda Türk polisinin görev alması olduğunu hatırlatarak, “Mendebur Soros haklı çıktı: Katar’a polis ihraç edeceğiz!” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

“Soros' un dediği oldu” diyen Doğru, şöyle yazdı:

“ABD'li ‘darbe finansörü’ ve ‘para spekülatörü’ George Soros, 18 yıl önce ‘Türkiye'nin en iyi ihraç ürünü, askeridir’ demişti. Soros'a ‘Nereden biliyorsun?’ diye sordular. Soros şu cevabı verdi:

‘Türkiye'nin Arjantin'den tek farkı (Arjantin parasında 12 sıfır, Türkiye parasından 6 sıfır attı) stratejik pozisyonudur. Bu stratejik pozisyonuna bağlı olarak, Türkiye'nin en iyi ihraç ürünü de güvenlik gücüdür.’

Katar Şeyhi uyanık. İşi biliyor. Fransız'ı istemedi. İtalyan'ı beğenmedi. Türk polisini seçti. Soros haklı çıktı. Pis mendebur darbe finansörü haklı çıkmaz olsaydı! Türkiye 2 uçak dolusu heyetle gittiği ve 15 ekonomik işbirliği anlaşması birden imzaladığı bir gezinin sonunda; ‘Türkiye'den Katar'a LCD ve plazma TV sürprizi…’ diye içe propaganda yapabilseydi.

Japon malını seçmedi. Kore malını istemedi. Çin malını geri çevirdi. Türk malı plazma aldı. Ben böyle bir haber okusaydım; 2 uçak dolusu yüksek mevki ve koltuk sahibi heyet ve 20 gazetecinin Katar gezisini yürekten alkışlardım.”

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