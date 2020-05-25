Sözcü yazarı kulislerde konuşulanları yazdı: Acaba Erdoğan, toplu kılınacak ilk cuma namazında Ayasofya'da olacak olabilir mi?

Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, kulislerde, camilerin cuma namazı için açılacağının duyurulduğu 29 Mayıs'ın AKP hükûmetinin, Ayasofya üzerinden yeni bir 'algı fırsatı yaratıp yaratmayacağının konuşulduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, "Özledik! Ama az daha sabır. Birlikte başaracağız…" notuyla Ayasofya paylaşımını hatırlatan Gürcanlı, "Acaba Erdoğan, uzun bir ara sonrasında toplu kılınacak ilk cuma namazında nerede olacak? 29 Mayıs'ta Ayasofya'da olabilir mi?" diye sordu.

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