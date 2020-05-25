T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sözcü yazarı kulislerde konuşulanları yazdı: Acaba Erdoğan, toplu kılınacak ilk cuma namazında Ayasofya'da olacak olabilir mi?

Kulislerde AKP'nin 29 Mayıs'ta Ayasofya üzerinden yeni bir “algı fırsatı yaratıp yaratmayacağı” konuşuluyor

25 Mayıs 2020 07:56

Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, kulislerde, camilerin cuma namazı için açılacağının duyurulduğu 29 Mayıs'ın AKP hükûmetinin, Ayasofya üzerinden yeni bir 'algı fırsatı yaratıp yaratmayacağının konuşulduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, "Özledik! Ama az daha sabır. Birlikte başaracağız…" notuyla Ayasofya paylaşımını hatırlatan Gürcanlı, "Acaba Erdoğan, uzun bir ara sonrasında toplu kılınacak ilk cuma namazında nerede olacak? 29 Mayıs'ta Ayasofya'da olabilir mi?" diye sordu.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

ETİKETLER

ayasofyaerdoğancuma namazıfahrettin altunözledikpaylaşımzeynep gürcanlı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24