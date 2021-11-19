Sözcü yazarı: Kemikleşen yüksek enflasyonun önü alınamazsa tüm iyi göstergeler tersine dönebilir

Sözcü yazarı Necati Doğru, Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında değer kaybetmesine ilişkin olarak iktidarın ekonomi politikasını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Diyorlar ki, varsın TL erisin, bırakalım doları yükselsin; ‘yükselen dolarla cari açığı kapatıyoruz, ihracat rekor kırıyor, büyüme yüzde 10'u geçti, geçiyor, istihdam da artıyor.’ Tamam da kemikleşen yüksek enflasyonun önü alınamazsa tüm iyi göstergeler tersine dönebilir. Lira, iflah olmaz hızla eridi, eritildi, eriyor” dedi.

Yazısının başında, “Lirayı eriterek dövizi yükselterek ve bunu bilerek, isteyerek yaparken; ‘yeni yandaş zenginleri semirtmek mi’ istiyorlar?” sorusunu soran Doğru, “Dolar yükseliyor. Dolar sahibi yerli yeni zenginlere servet transferi yapılıyor. Şüphelenmek sağlıktır” diye yazdı.

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