Sözcü yazarı: Kaşıkçı üzerinden güç kavgası; keşke Türkiye...

Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, 'Arapların lideri' konumundaki Suudi Arabistan ile, AKP hükümetiyle birlikte 'neo-Osmanlıcılığın' geçer akçe haline geldiği 'yeni Türkiye'nin rekabet halinde olduğunu savundu. Yazar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini hatırlatarak, "Keşke Türkiye, kurucusu ve ebedi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Ortadoğu bataklığından kaçınma politikasına devam edebilseydi de İstanbul böylesine hunharca cinayetlere sahne olmasaydı" diye yazdı.

Suudilerin en büyük müttefikinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunu kaydeden Gürcanlı, Suud-BAE cephesinin İran ve Türkiye ile rekabette olduğunu, cinayetlere başvurduğunu belirterek, BAE'nin daha akıllı davranıp İşi kiralık katillerle yürüttüğünü ileri sürdü. Gürcanlı, "Filistin'de Muhammed Dahlan, Yemen'de eski Amerikan komandoları BAE adına birbiri ardına siyasi cinayetler işlemeye devam ediyorlar. Suudiler ise siyasi cinayetler-sindirme operasyonları konusunda gözü kara gidiyorlar. İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda Suudi vatandaşı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi işte bu gözü kara cinayetlerin son örneği" değerlendirmesinde bulundu.

"Trump yönetimi AKP'nin istediği pozisyonu alabilecek mi"

"Ortadoğu'da böyle öldüresiye rekabet yaşanır da İsrail bunun dışında kalır mı?" sorusunu ortaya atan yazar, "Geçen hafta İsrail Başbakanı Netanyahu, diplomatik ilişkilerinin bile bulunmadığı Oman'a gitti, Oman lideri Sultan Kabus ile görüştü.

ABD ise bu aralar biraz kendi derdine düşmüş durumda. Şimdi soru şu; Trump yönetimi -malum ses kaydını da dinledikten sonra- AKP'nin istediği pozisyonu alabilecek, Ortadoğu rekabetinde Suudilerden yana koyduğu ağırlığını geri çekecek mi? Keşke Türkiye, kurucusu ve ebedi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Ortadoğu bataklığından kaçınma politikasına devam edebilseydi de İstanbul böylesine hunharca cinayetlere sahne olmasaydı…" dedi.

Zeynep Gürcanlı'nın "Kaşıkçı üzerinden güç kavgası" başlığıyla (29 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz