Sözcü yazarı: Günün birinde devlet kararıyla (!) tahrik edilip içki içmeye zorlanacağımı vallahi hiç düşünmezdim

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 17 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca alkollü içki satışının yasaklanmasını eleştirdiği yazısında, “Elimi çabuk tuttum, dün bizim mahalle bakkalına gidip üç şişe bira, bir şişe küçük rakı aldım. Neme lâzım, içmesem bile evde bulunsun! Günün birinde devlet kararıyla (!) tahrik edilip içki içmeye zorlanacağımı vallahi hiç düşünmezdim. Bu da oldu yani” diye yazdı.

“Ben sigara içen, ancak alkolle arası hiç olmayan sıradan bir vatandaşım… Bazı sosyal ortamlarda bir duble rakıyı bile içemem, yarısı bardağımda kalır. Bir şişe birayı içemem, onun da yarısı bardakta kalır. Fazlasını içim almaz” diyen Çölaşan, “Yasaklı günlerde bana bile inadına içki içirecekler de ona yanıyorum!” dedi.

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