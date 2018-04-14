Sözcü yazarı: 'FETÖ' soru çalmıştı, iktidar okul çalıyor

Sözcü yazarı Necati Doğru, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan merkezi sınavla öğrenci alacak okul listesinde 100 yıllık başarılı liselerin niteliksiz sayıldığını ve zamanla içlerinin boşalmaya mahkûm edildiğini belirterek "FETÖ soru çalmıştı, İktidar öğrenci ve okul çalıyor" dedi.

Necati Doğru'nun Sözcü gazetesinde "FETÖ soru çalmıştı! İktidar okul çalıyor!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Unutmayın.

Unutturmayın.

Ben unutmam.

Unutturmam.

FETÖ'nün okulları, dershaneleri, yurtları vardı. İktidarın gözdesi “muhterem hoca efendisi sayıldığı, parsel parsel her istediğinin verildiği” yıllardı. Ablaları ile abileri, günah ve sevap yazan “Kiramen Katibinin Melekleri” gibi çalışıyordu. Ucu ucuna geçinen ailelerin başarılı kız ve oğullarını, cemaat şemsiyesi altında topluyorlardı. Tatil ve ders çalışma kampları, umre seyahatleri ile zeki çocuklar, beyni esir alınmış robotlar haline getirildi. Nitelikli liseler, harp okulları, iyi üniversitelerin soruları da çalınarak alt yapı hazırlandı. Orduya, polise, adalete, diyanete, MİT'e devletin her yerine sızıldı, ele geçirildi. Bir ulusun başına gelebilecek en büyük felaket olan 15 Temmuz'a böyle gelindi.

FETÖ soru çalmıştı.

Robot katil nesil yetişti.

Sonu lanet darbe girişimi oldu.

İktidar öğrenci ve okul çalıyor.

Sonu yangın, yıkım mı olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavla öğrenci alacak 1367 lisenin adı yazılı liste açıklandı. Bu listede 100 yıllık en başarılı liseler niteliksiz sayıldı. Zamanla içleri boşalmaya mahkum edildi.

Okul çalınmış oldu.

Başarılı, zeki, çalışkan öğrenciler ise eğitim kalitesi bir türlü yükseltilemeyen imam hatip liselerine girmeye zorlandı.

Öğrenci çalınmış oldu.

Sayın Eğitim Bakanı!

Üniversiteye giriş başarısı yüksek liseleri, “niteliksiz okul sınıfına indirip”, üniversiteye giriş başarısı düşük imam hatip liselerini “nitelikli okul sınıfına yükselterek” Türkiye'nin geleceğiyle oynuyorsunuz. Okulları birbirine vuruşturuyor, imam hatip çoğaltıyorsunuz. Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçenin büyük bölümünü imam hatipler için harcıyor fakat bu liselerde eğitim kalitesini bir türlü yükseltemiyorsunuz. Son tahlilde imam hatipleri seçen öğrencilerin anne babalarına da kötülük yapmış oluyorsunuz.

4+4+4'e geçtiniz.

Meyve vermedi.

İmam hatiplerden mezun olan öğrenciler iyi üniversitelere giremedi. İyi üniversitelere girenlerin çoğunluğunu yine “nitelikli lise” denilen okullardan mezun olan öğrenciler kazanmaya devam etti.

Önce TEOG kaldırıldı.

Şimdi de; başarılı liseler niteliksiz ilan edildi ve üniversiteye giriş başarası düşük imam hatip liseleri ise “nitelikli okul” sınıfına yükseltildi.

Sayın eğitim bakanı!

FETÖ soru çalmıştı.

Siz ne yapmaktasınız?"