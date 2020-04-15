Sözcü yazarı: 'Evde kal' diyen irade yarın aynı şekilde sizi evden alır, hukuksuzluğun azı çoğu olmaz

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk ,İçişleri Bakanlığı, salgınla ilgili olarak valiliklere gönderdiği 16 genelgeye dikkat çekerek, "Açıkçası Anayasa ve kanunlara göre değil, dayanağı olmayan genelgelerle, sözlü açıklamalarla süreç yönetilmeye çalışılıyor." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, "İnsanlara 'Evde kal' deniliyor. Ama bunun da yasal dayanağı yok. Bugün 'Evde kal' diyen iradenin, yarın aynı şekilde gelip sizi evden de alır. O bakımdan hukuksuzluğun azı, çoğu olmaz. Her türlü hukuksuzluğa karşı çıkmak gerekiyor. Bulunduğunuz il dışına çıkamıyorsunuz. Evet, salgın olduğuna göre evde kalalım, başka illere de gitmeyelim ama bunların bir yasal dayanağının olması gerekiyor." görüşünü savundu.

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