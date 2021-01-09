Sözcü yazarı Erkin: YPG’yi silahlandıran McGurk, Biden’ın danışmanı oluyor

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında New York Times'ın Brett McGurk'ün Joe Biden'ın Ortadoğu ve Afrika'dan sorumlu olacağına ilişkin haberini değerlendirdi. “YPG’yi silahlandıran McGurk, Biden’ın danışmanı oluyor” başlıklı yazısında, “Obama… Trump… Biden… Politikanın değişmeyeceği bir kez daha anlaşıldı. Nasıl mı?” diyen Erkin, “McGurk, Amerikan Yönetimi'nin Suriye politikasını sahada şekillendiren isim. PKK'nın Suriye kolu YPG'nin de içinde yer aldığı SDG'nin kurulmasında ve silahlandırılmasında etkin rol oynadı” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2015 yılında sarf ettiği, “Brett McGurk kesinlikle PKK ve YPG'ye net bir şekilde destek vermektedir” sözleri hatırlatan Erkin, “Yeni ABD Başkanı Biden ‘kılıç' çekti!” dedi.

Erkin son olarak, “BD'de, kim gelirse gelsin YPG/PKK politikası böyle devam edecek” görüşünü belirtti.

Erkin, yazısında ayrıca şu fotoğraflara yer verdi:

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