Sözcü yazarı Erkin: Taliban'dan anti-emperyalist çıkarmak tarihsel maddeciliğe aykırı!

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, "Taliban'dan anti-emperyalist çıkarmak tarihsel maddeciliğe aykırı!" düşüncesini dile getirdi.

Erkin yazısında, "Türkiye, Çin, Rusya, Almanya, İngiltere ve ABD'nin içinde olduğu satranç tahtasında, kim, nerede ve nasıl pozisyon alacak? ABD ‘ayrılırken' Türk askerini orada tutacak mıyız? 2020 Şubat'ından bu yana, Afganistan'ın Taliban'a teslim edileceğini bile bile 14 Haziran NATO Zirvesi'ni beklemenin ne anlamı vardı? 29 Şubat 2020'deki Doha anlaşmasını okuyunca emperyalist barbar ile CIA'nın çocuğu Taliban barbarının kavga ediyor gibi görünse de ortak hareket ettiğini anlayacaksınız. Bu yüzden de Taliban'dan anti-emperyalist çıkarmak tarihsel maddeciliğe aykırı!" ifadesini kullandı.