Sözcü yazarı Erkin: Kibir sürüyor; AKP’liler farkında değil, iktidar alınmaz, verilir

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, iktidarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalini küçümsediklerini belirterek, "Kibir sürüyor. AKP’liler farkında değil, iktidar alınmaz, verilir" görüşünü savundu.

Erkin yazısında, "Kılıçdaroğlu'nu ve ‘ittifak' konusunda CHP'nin programından verdiği ödünleri en çok eleştiren isimlerdenim. Altı Ok tartışmasında gerçekçi bir şekilde CHP'nin ‘sağa' kaydığını, ilkelerin yıpratıldığını, program düzeyinde eleştiriyorum. Ancak… Bir de somut durum var! Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 50+1'e ulaşmak için bu modeli benimsiyor! Çünkü 25 Temmuz 2020'de kurultayda yaptığı konuşmada ve sonrasında hep vurguladığı “Türkiye'nin adalet konusunda nefes alması” gerektiğiydi… Ekonomide gelinen noktaydı ve ‘demokrasi'nin olmazsa olmalarıydı. ‘İttifak' gemisinin ‘kaptanı' olarak hareket etti ve ‘beş benzemez' denilen partileri şu ana kadar aynı çatı altında tuttu. (Hatta… CHP'nin oylarının artmasını değil ittifakın oylarının artmasını istedi.) Bu taleplere karşı iktidar cenahı ‘kibirden' vazgeçmedi…" düşüncesini dile getirdi.

Erkin, "Görmedi, görmek istemedi! Örneğin… 31 Mart'ta İstanbul kaybedildi… Seçimi tekrarlattı fark yedi… Örneğin… Milletvekili dövüldü, ana muhalefet liderine Çubuk'ta linç girişimi yaşandı, sessiz kaldı! Örneğin… FETÖ Borsası kavramına sağır oldu… Örneğin… Yasadışı dinlendiklerini iddia eden liderlerin çığlığına sert bir tonda yanıt verildi! Gelinen noktada… Ben de CHP'nin Altı Ok üzerinden politika geliştirmesine karşıyım… ABD'den gelecek desteğe sert bir dille karşı çıkılmasında yanayım… Geçmişinde AKP politikalarının sıkı savunucularının ‘öz eleştiri' vermeden ‘muhalifliğe' soyunmasından rahatsızım. Sonuç: Kibir sürüyor… CHP liderinin cumhurbaşkanı aday olma ihtimalini bile küçümsüyorlar. Unuttukları: İktidar alınmaz, verilir." ifadesini kullandı.